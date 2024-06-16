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Мужчины устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома в Липецке

В Липецке мужчины устроили драку и стрельбу во дворе жилого дома

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Телеграм-канал «Gorod48»

В Липецке двое мужчин устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod48.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у дома №56 на улице Стаханова. Между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в борьбу на земле с применением болевых и удушающих приемов. В результате один из оппонентов взял пистолет из своего автомобиля и стал стрелять в противника.

Оппонент смог выбить пистолет из рук стрелка и навязать ему «ближний бой», однако тот успел попасть в него резиновыми пулями. Причины потасовки не уточняются.

В результате мужчину, в которого стрелял оппонент, увезли на машине скорой помощи. По предварительным данным, у него диагностировали ранение в пах. Стрелок скрылся с места потасовки на белом «Мерседесе».

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