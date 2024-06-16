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Мостовой предсказал сюрприз в матче Франции и Австрии на Евро

Мостовой заявил, что не удивится ничьей в матче Австрия — Франция на Евро

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Johanna Geron/Reuters

Бывший нападающий московского «Спартака», португальской «Бенфики» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что не удивится ничейному результату в матче АвстрияФранция в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Слова Мостового приводит ODDS.ru.

«Первые игры несколько непредсказуемые, сюрпризы бывают сплошь и рядом. Поэтому ничейному результату я не удивлюсь. Но точно не будет крупного счета. Австрийцы — это неплохая команда и дадут бой однозначно», — сказал Мостовой.

При этом бывший футболист «Сельты» подчеркнул, что Франция сохраняет статус фаворита матча, так как по составу является сильнее австрийцев.

Матч группы D Австрия — Франция состоится 17 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Также в группу D попали Нидерланды и Польша.

Ранее было опубликовано видео нападения мужчины с киркой на полицейских на Евро-2024.

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