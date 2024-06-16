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Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры с РФ уже завтра, но при одном условии

Зеленский: Украина готова начать переговоры с РФ при уважении ее целостности

Украина готова начать переговоры с Россией хоть завтра, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

«Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если она выйдет с наших территорий», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что уже идет подготовка ко второму «саммиту мира». Он также отметил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до российской стороны перед вторым саммитом.

16 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила на церемонии закрытия конференции по Украине, что дискуссия выявила наличие разных точек зрения.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал участников саммита по Украине в Швейцарии «скотным двором», сравнив их с персонажами знаменитой одноименной книги Джорджа Оруэлла.

Ранее депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии.

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