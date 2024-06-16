Еще одна страна заявила о необходимости включения России в переговоры по Украине

Мировому сообществу необходимо предпринять дипломатические усилия для подключения России к обсуждению мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила глава мексиканского министерства иностранных дел Алисия Барсена во время выступления на конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.

«Нужно приложить дипломатические усилия, чтобы РФ была включена в это обсуждение», — сказала она.

Министр подчеркнула, что Мексика выступает за то, чтобы «мирный процесс проходил под эгидой ООН».

«Международное право и Устав ООН должны уважаться в любом случае, иначе мы окажемся в той же ситуации, в которой мир был в 1939 году», — добавила Барсена.

До этого Владимир Зеленский заявил, что уже идет подготовка ко второму «саммиту мира». Он также сообщил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Мирная конференция по Украине прошла в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались.

Ранее президент Швейцарии заявила об отсутствии единства на конференции по Украине.