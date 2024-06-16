На саммите по Украине выступили с призывом по ядерным объектам в стране

Участники саммита в Швейцарии призвали к безопасной работе ядерных объектов на Украине под контролем этой страны и надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) написал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он отметил, что дискуссии на саммите были сосредоточены на нескольких темах, в том числе ядерной безопасности.

Также глава нидерландского кабмина заявил, что это мероприятие преследовало «единую общую цель: приблизить на шаг справедливый и прочный мир для Украины».

16 июня сообщалось, что участники конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке призвали освободить всех военнопленных, захваченных в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Также стало известно, что итоговый документ саммита в Швейцарии поддержали 80 стран-участниц из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии.

Ранее Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.