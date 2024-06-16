Лена Катина о «Звездах в Африке»: «Никогда в жизни больше не поеду»

Певица Лена Катина призналась в беседе с NEWS.ru, что никогда в жизни не поедет на шоу «Звезды в Африке».

По словам Катиной, после участия в «Звездах в Африке» она поняла, что ей не подходит формат экстремальных шоу. Она объяснила, что ей тяжело сниматься в подобных программах из-за своего характера. При этом артистка назвала опыт участия в «Звездах в Африке» «безумно интересным».

Катина призналась, что было крайне трудно адаптироваться к состоянию неизвестности на шоу.

«Учитывая, что гиперконтроллер. Что, когда ты вообще ничего не контролируешь вообще. Ты ничего не знаешь, ничего не можешь запланировать, спрогнозировать. Вот эта неизвестность, состояние неизвестности», — поделилась певица.

«Звезды в Африке» — реалити-шоу, в котором знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом. Ведущие программы — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

В мае телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что купалась со змеями в Лимпопо на съемках «Звезд в Африке».

Ранее Стас Ярушин отрекся от участия в реалити-шоу после скандала на «Звездах в Африке».