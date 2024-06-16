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В Госдуме заговорили о смертной казни после захвата заложников в Ростове

Депутат Хамзаев: инцидент в ростовском СИЗО показал необходимость смертной казни

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Захват заложников в ростовском СИЗО-1 показал, что в России необходимо ввести смертную казнь для террористов, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Об этом парламентарий заявил в разговоре с РИА Новости.

«Должна быть предусмотрена смертная казнь для тех, кто осужден за попытки совершения или совершение террористических актов на территории России. Мое мнение: никакого гуманного подхода к ним быть не должно», — высказался депутат.

По словам Хамзаева, инцидент в Ростове-на-Дону показал, что террористы могут нести опасность везде, включая места лишения свободы.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили.

Ранее стало известно, что семьи террористов из ростовского СИЗО не получат их тела.

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Захват заложников в Ростове
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