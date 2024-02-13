Названы группы риска по раку предстательной железы

Рак предстательной железы занимает второе место среди онкологических заболеваний у мужчин в России. Об этом в интервью РИАМО рассказал заведующий амбулаторным отделением онкоцентра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов. Среди факторов риска, по его словам, низкая физическая активность, употребление большого количества животных жиров, а также инфекционные заболевания.

«Считается, что к числу основных факторов риска относятся: возраст старше 40 лет и изменения гормонального фона; этнические и географические особенности — чаще других болеют афроамериканцы, проживающие в США (на 60% чаще белых американцев), реже остальных — китайцы, живущие в Китае», — продолжил Басанов.

Также, по его словам, существенную роль играет генетика. Вероятность развития заболевания у мужчины, чей отец или родные братья болели раком предстательной железы, почти в два раза выше, чем в среднем по популяции, предупредил врач.

До этого Басанов отмечал, что рак предстательной железы, обнаруженный на первой и второй стадиях полностью лечится в 97% случаев. Он посоветовал регулярно посещать уролога, чтобы своевременно обнаружить заболевание.

Чаще всего лечение включает в себя гормональную или лучевую терапию. Также возможна хирургическая операция, пояснил специалист.

Ранее онколог назвал обследования, необходимые всем мужчинам старше 40 лет.