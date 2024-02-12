Москвичам рассказали о самом холодном дне на этой неделе

Самым холодным днем в Москве на неделе с 12 февраля станет пятница, 16 февраля. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Наверное, самая холодная погода ожидается в пятницу, 16 февраля. Ночью будет -18…-23°C, днем прогнозируется -12…-17°C. То есть температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 8–10 градусов», — уточнила эксперт.

Во вторник, 13 февраля, температура воздуха будет в пределах -4…-6°C, возможен небольшой снег. В среду будет более морозная погода, ночью ожидается -11…-16°C, днем — -7…-12°C. В четверг ночная температура составит -15...-20°C, дневная — -9…-14°C.

«В субботу мороз начнет постепенно отпускать, но температура все равно будет ниже, чем положено для этих чисел февраля», — заключила метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого рассказал, какой погоды москвичам ожидать на День святого Валентина. По его словам, 14 февраля в столице температура будет на 2-3°С выше нормы. Так, днем столбик термометра поднимется до -1... -6°С. Также временами возможен снег.

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