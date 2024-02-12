Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Опоздавший на свой рейс мужчина разбил окно представительства авиакомпании в Шереметьево

Россиянин опоздал на рейс и разбил окно представителей «Победы» в Шереметьево

close
100%
«РЕН ТВ|Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Опоздавший на свой рейс мужчина разбил тенсатором окно представительства авиакомпании «Победа» в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник отметил, что полиция уже задержала агрессора.

Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал. В помещении уже частично убрали разбитое стекло и другие последствия инцидента.

До этого пьяный пассажир самолета устроил дебош в пермском аэропорту перед вылетом самолета в Сочи. Экипаж вызвал полицейских, которым нарушитель угрожал во время своего задержания.

Как рассказали пассажиры, неадекватно вести себя дебошир начал во время посадки в салон самолета, при этом на замечания бортпроводников и командира судна мужчина не реагировал.

Также стало известно об инциденте с летевшим из Бангкока в Москву пассажиром, который ткнул своего соседа вилкой после ссоры с ним. Скрутить дебошира и передать его полиции бортпроводникам помогли другие пассажиры.

Ранее пассажир устроил драку на борту самолета, плюнул в попутчика и приставал к женщинам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами