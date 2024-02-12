Опоздавший на свой рейс мужчина разбил окно представительства авиакомпании в Шереметьево

Опоздавший на свой рейс мужчина разбил тенсатором окно представительства авиакомпании «Победа» в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Источник отметил, что полиция уже задержала агрессора.

Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал. В помещении уже частично убрали разбитое стекло и другие последствия инцидента.

До этого пьяный пассажир самолета устроил дебош в пермском аэропорту перед вылетом самолета в Сочи. Экипаж вызвал полицейских, которым нарушитель угрожал во время своего задержания.

Как рассказали пассажиры, неадекватно вести себя дебошир начал во время посадки в салон самолета, при этом на замечания бортпроводников и командира судна мужчина не реагировал.

Также стало известно об инциденте с летевшим из Бангкока в Москву пассажиром, который ткнул своего соседа вилкой после ссоры с ним. Скрутить дебошира и передать его полиции бортпроводникам помогли другие пассажиры.

Ранее пассажир устроил драку на борту самолета, плюнул в попутчика и приставал к женщинам.