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Подросток-сноубордист врезался в инструктора на горнолыжной трассе и впал в кому

На Сахалине подросток-сноубордист впал в кому после столкновения с инструктором

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Shutterstock

На Сахалине подросток-сноубордист впал в кому после столкновения с инструктором на горнолыжной трассе. Об этом сообщает АСТВ.

По информации издания, инцидент произошел 11 февраля в Южно-Сахалинске на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Подросток во время передвижения по горнолыжной трассе врезался в инструктора, проводившего тренировку с детьми. Несовершеннолетнему потребовалась эвакуация и медицинская помощь — он находился в бессознательном состоянии.

По словам очевидцев произошедшего, пострадавшему 16 лет. Предварительно, юноша впал в кому. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее пума напала на сноубордиста на горнолыжном курорте.

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