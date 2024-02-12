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Названы нетипичные причины усталости у пожилых людей

Врач Чернышова: анемия может быть причиной усталости у пожилых людей

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Shutterstock

Причинами усталости у пожилых людей могут выступать анемия, сердечная недостаточность, атеросклероз или проблемы с печенью и почками. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В случае с анемией человеку не хватает железа в крови из-за недостатка кислорода, уточнила она.

«У печени и почек основная функция — выделительная. Они избавляют наш организм от всех вредных веществ. Выводят все ненужное, то, что плохо сказывается на нашем здоровье. Если их функция нарушена, значит, в организме будут накапливаться ядовитые вещества, из-за чего как раз и появляется усталость», — продолжила врач.

При атеросклерозе и сердечной недостаточности сердце мозг и ткани также не получают достаточное количество кислорода, что провоцирует чувство усталости.

«То есть кровь застаивается, плохо поступает, кислород плохо переносится, поэтому появляется неприятный симптом», — заключила Чернышова.

Daily Mail до этого сообщала, что дыхание через рот во время ночного сна может повысить риск заложенности носа в два раза, а также приводит к усталости и сонливости.

Ранее эксперты назвали симптомы и способы лечения астенического синдрома.

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