В пресс-службе КПРФ не знают, почему Сергея Удальцова заподозрили в причастности к экстремизму

Глава пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил «Газете.Ru», что впервые слышит о внесении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Он добавил, что не знает, на каких основаниях Удальцов мог попасть в этот список.

«Информацию, которую вы мне сказали, я впервые от вас слышу. Для того, чтобы Росфинмониторинг внес Сергея Удальцова в этот реестр, у него должно быть весомое основание. Лично у меня таких данных нет, поэтому я не могу ни оспорить, ни подтвердить данные Росфинмониторинга. Откуда они брали данные на Удальцова, чтобы его внесли — это вопрос к ним. Я знал Удальцова, он активно принимал участие во всех наших мероприятиях в свое время. У меня лично нет фактуры для того, чтобы называть Удальцова экстремистом», — сказал он.

Если Сергей Удальцов в будущем будет объявлен экстремистом, это не помешает его супруге и депутату Анастасии Удальцовой продолжать работу в Госдуме, отметил Ющенко.

«У нас нет никакого закона в этом плане. Личные отношения я вообще не рассматриваю в политике. Анастасия Удальцова активно работает как представитель Фронта, достаточно конструктивно работает и во многом эффективно. В законе я не видел никаких прописанных пунктов, которые каким-то образом ограничивают действия депутатов в зависимости от тех или иных действий его родственников. Оценки действия мужа — это вопрос к Удальцовой. Я не смешиваю никакие личные отношения и политическую деятельность», — заключил депутат.

Помощница депутата Анастасии Удальцовой заявила «Газете.Ru», что Удальцова не будет комментировать включение своего мужа в перечень: «По этой теме вопросы лучше задавать адвокату», — сказала помощница.

11 января в дом к координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Активист не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Он заявил, что поводом для преследования стали его посты в соцсетях в поддержку членов марксистского кружка из Уфы.

Ранее в ОНК сообщили, что Удальцов не жаловался на условия содержания в СИЗО.