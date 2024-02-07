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Врач назвала признаки переохлаждения при зимних тренировках

Врач Мурашкина: признаками переохлаждения являются озноб и слабость

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Озноб, слабость и потеря координации являются первыми признаками переохлаждения при зимних занятиях спортом. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

«Если возникают признаки переохлаждения, необходимо немедленно прекратить тренировку, найти укрытие от ветра и холода, разогреться, употребить горячий напиток и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью», — посоветовала Мурашкина.

При этом она подчеркнула, что зимние виды спорта, такие как бег на лыжах, конькобежный спорт или зимний велоспорт могут способствовать укреплению иммунитета благодаря сочетанию физической активности и свежего воздуха.

Перед тем как начать зимние тренировки людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, респираторных органов или суставов, специалист посоветовала проконсультироваться с врачом.

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов до этого рассказал, в какую температуру безопасно выходить на пробежку в зимнее время года.

По его словам, если у человека имеется опыт в беге, можно заниматься и в -25°C, главное — правильно подобрать экипировку.

Также важно уделить внимание тому, чтобы правильно начать и закончить тренировку, отметил эксперт. До старта обязательно нужно размяться в помещении, чтобы разогреть мышцы перед выходом на улицу. Завершать пробежку лучше непосредственно перед входом в теплое помещение.

Ранее бег зимой на улице признали эффективным способом закалиться.

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