Стала известна причина пожара в здании возле Красной площади

Пожар в здании XVII века возле Красной площади возник из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

«По предварительным данным, возгорание произошло при проведении сварочных работ. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — отметили в ведомстве.

Уточнятся, что сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Также в СК РФ указали, что по факту произошедшего организовали доследственную проверку по ч. 1 ст. 216 УК Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Накануне сообщалось, что спасатели потушили возгорание, которое вспыхнуло в здании на улице Никольской, находящемся неподалеку от Красной площади в Москве.

Здание на Никольской загорелось днем 6 февраля. Огонь распространился на территории площадью 150 кв. метров, после чего пожар удалось локализовать. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания уточняется, но известно, что четырехэтажное здание находилось на реконструкции.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.