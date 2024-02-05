Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности объявили в портах Ленобласти из-за угрозы атак БПЛА

close
100%
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Режим повышенной готовности ввели на территориях морских гаваней, расположенных в Ленинградской области. Причиной послужила угроза атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

Особый режим был введен в портах, которые находятся в Выборге и Усть-Луге. Аналогичное решение было принято по гаваням в населенных пунктах Высоцке и Приморске.

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины на объектах и территории морского порта», — указано в распоряжении.

Также в документе подчеркивается, что за предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) ответственна дежурная смена инспекции государственного портового контроля. При этом для предотвращения атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) руководствам гаваней было поручено использовать частичную светомаскировку на административных зданиях. В частности, речь идет о зданиях службы капитанов портов.

Ранее дрон атаковал газовый терминал компании «Новатэк», который расположен в морском порту в Усть-Луге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами