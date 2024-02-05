В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели на территориях морских гаваней, расположенных в Ленинградской области. Причиной послужила угроза атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

Особый режим был введен в портах, которые находятся в Выборге и Усть-Луге. Аналогичное решение было принято по гаваням в населенных пунктах Высоцке и Приморске.

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины на объектах и территории морского порта», — указано в распоряжении.

Также в документе подчеркивается, что за предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) ответственна дежурная смена инспекции государственного портового контроля. При этом для предотвращения атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) руководствам гаваней было поручено использовать частичную светомаскировку на административных зданиях. В частности, речь идет о зданиях службы капитанов портов.

Ранее дрон атаковал газовый терминал компании «Новатэк», который расположен в морском порту в Усть-Луге.