ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждения получил детский сад в Куйбышевском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«При обстреле Куйбышевского района украинский снаряд прилетел на территорию детского сада № 382 по улице Куйбышева. Повреждены кровля, остекление, ограждение», — сказал Кулемзин.

По словам мэра Донецка, среди мирного населения пострадавших нет.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что армию Украины необходимо задвинуть на 150 километров, чтобы прекратить обстрелы территории ДНР.

По оценке главы республики, точный километраж необходимой удаленности Вооруженных сил Украины от региона рассчитывается в зависимости от вида вооружения, которое поставляется туда западными странами.

В конце января Пушилин рассказал, на каком расстоянии ВСУ находятся от Донецка. По его словам, армия Украины находится на расстоянии приблизительно 16 километров от города Донецка в сторону населенного пункта Авдеевки и 33 км — в сторону населенного пункта Марьинки.

Ранее в ДНР уничтожили почти тысячу дронов ВСУ за январь.