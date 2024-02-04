На Урале задержали подростков, жестоко избивших прохожего из-за портсигара

В Магнитогорске несколько подростков напали на мужчину около супермаркета. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог».

Инцидент произошел у дома №5 по улице Московской. По словам очевидцев, несколько несовершеннолетних завалили мужчину, пинали его ногами по голове, один из подростков в это время вытаскивал у мужчины что-то из карманов.

Прохожие отогнали хулиганов и вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что установили обстоятельства избиения 40-летнего магнитогорца и задержали подозреваемых. Ими оказались 16-летний и 17-летний юноши. В квартире у одного из них правоохранители обнаружили украденный у потерпевшего портсигар.

Ранее в Братске женщину и ее собаку избили в лифте битами.