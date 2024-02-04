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Задержан подозреваемый в убийстве борца Мутаева в Дагестане

МВД: задержан подозреваемый в убийстве борца Мутаева в Дагестане

Задержан подозреваемый в убийстве борца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по республике Дагестан.

Задержан 18-летний уроженец Кумторкалинского района Дагестана.

«Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками Управления Уголовного Розыска МВД Дагестана», — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, расследование инцидента продолжается.

До этого следователи сообщили подробности убийства бойца Мутаева в Махачкале.

По версии следствия, трагедия случилась вечером 31 января. Неизвестный с огнестрельным оружием ждал Мутаева возле жилого дома по улице Гапцахской. Когда спортсмен подошел, подозреваемый выстрелил в него не менее семи раз, отметили в ведомстве. От полученных ранений спортсмен скончался по пути в больницу.

Ранее российского бойца Fight Nights Мутаева убили в центре Махачкалы.

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