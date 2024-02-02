Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Минздраве РФ сообщили о достижениях в онкологии за пять лет

Глава Минздрава Мурашко: РФ достигла прорывных результатов в онкологии за 5 лет

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия за последние пять лет достигли прорывных результатов в онкологии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за пять лет выросли скорость и качество диагностики. Министр подчеркнул, что свыше 60% опухолей выявляются на первой-второй стадии.

«За последние 5 лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», — сказал Мурашко.

До этого Мурашко заявил, что в отличие от других стран, пандемия COVID-19 дала в России толчок к развитию фармацевтической отрасли. Выступая на пленарной сессии «Здравоохранение России: достижения и возможности» министр привел данные, согласно которым ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов увеличился с 5,9 миллиарда упаковок в 2022 году до 6,4 миллиарда упаковок в 2023 году.

В качестве примера развития технологий Мурашко привел биоэлектрические лекарства — такие как нейростимулятор для лечения ревматоидного артрита или имплант-анальгетик, вызывающий «онемение» нерва после ампутации конечности. Были упомянуты и лекарства-корректоры для лечения ожирения.

Ранее в Минздраве рассказали об угрозе «болезни X».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами