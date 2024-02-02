В Минздраве РФ сообщили о достижениях в онкологии за пять лет

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия за последние пять лет достигли прорывных результатов в онкологии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за пять лет выросли скорость и качество диагностики. Министр подчеркнул, что свыше 60% опухолей выявляются на первой-второй стадии.

«За последние 5 лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», — сказал Мурашко.

До этого Мурашко заявил, что в отличие от других стран, пандемия COVID-19 дала в России толчок к развитию фармацевтической отрасли. Выступая на пленарной сессии «Здравоохранение России: достижения и возможности» министр привел данные, согласно которым ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов увеличился с 5,9 миллиарда упаковок в 2022 году до 6,4 миллиарда упаковок в 2023 году.

В качестве примера развития технологий Мурашко привел биоэлектрические лекарства — такие как нейростимулятор для лечения ревматоидного артрита или имплант-анальгетик, вызывающий «онемение» нерва после ампутации конечности. Были упомянуты и лекарства-корректоры для лечения ожирения.

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