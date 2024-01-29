Пенсионерку из Ростовской области осудили на 5,5 лет колонии за фейки о ВС РФ

Шахтинский городской суд в Ростовской области приговорил 72-летнюю пенсионерку к 5,5 годам колонии по делу за публикацию фейков о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Основанием для уголовного дела стали два репоста женщины в социальных сетях. Обвинение требовало осудить пенсионерку на шесть лет, суд избрал наказание чуть мягче. Жительница Шахт частично признала вину, отвергнув лишь обвинения в том, что записи были опубликованы по мотивам политической ненависти.

После публикаций в апреле прошлого года женщину внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Незадолго до этого Следственный комитет России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Бердянска по обвинению в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине.

Перед этим суд в Санкт-Петербурге приговорил местную жительницу Викторию Петрову к принудительному лечению по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Женщину арестовали весной 2022 года за посты в социальных сетях.

Ранее в Госдуме одобрили ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки об армии.