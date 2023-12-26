Жительница Запорожской области предстанет перед судом за распространение фейков

Следственный комитет России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Бердянска по обвинению в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, в марте прошлого года женщина публиковала в социальных сетях ложную информацию о действиях российской армии.

Противоправная деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками управления Федеральной службы безопасности РФ по Южному военному округу и отдела по противодействию экстремизму временного управления Министерства внутренних дел РФ в Запорожской области.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что суд в Санкт-Петербурге приговорил местную жительницу Викторию Петрову к принудительному лечению по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Женщину арестовали весной 2022 года за посты в социальных сетях.

Ранее в Петербурге художница Александра Скочиленко обжаловала приговор за фейки о ВС РФ.