В России для некоторых работников захотели закрепить право на гибкий график

В России предложили законодательно зафиксировать право граждан предпенсионного и пенсионного возрастов на «гибкие формы занятости» на прежних местах работы. Соответствующее предложение содержит совместный доклад АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, который посвящен реализации национальных проектов в отношении россиян старшего возраста, сообщает газета «Известия».

Как говорится в документе, данное право нужно законодательно закрепить, чтобы такие граждане могли полноценно продолжать работать и быть ресурсом для экономики.

В нем сказано, что это может быть удаленка, неполный рабочий день или неделя и т. п.

В тексте также указывается, что необходимо создать базы данных вакансий для таких работников и осуществлять мониторинг зарплат, чтобы выявить и устранить факты дискриминации пожилых людей.

До этого в Государственной думе предложили ввести «родительскую зарплату» для неработающих мам.

Ранее россияне назвали желаемый размер зарплат на 2024 год.