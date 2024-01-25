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МККК сообщил, что все больницы в Газе переполнены и испытывают нехватку медикаментов

МККК: все больницы в Газе переполнены и испытывают нехватку медикаментов

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Тарек Алиян/РИА Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что все лечебные учреждения, расположенные в секторе Газа, переполнены и испытывают нехватку лекарств, топлива, продовольствия и воды. Об этом, ссылаясь на распространенный в Женеве официальный документ МККК, сообщает ТАСС.

МККК призвал срочно предпринять конкретные действия для сохранения доступа к жизненно важной и неотложной медицинской помощи в секторе Газа.

Глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург сообщил, что каждая функционирующая больница в анклаве переполнена и нуждается в медикаментах, топливе, продовольствии и воде. Во многих из них проживают тысячи семей беженцев.

В МККК предупредили, что если, находящиеся на юге сектора Газа медицинский комплекс «Насер», больница «Аль-Амаль» и Европейская больница прекратят свою работу, то это приведет к тяжелейшей гуманитарной катастрофе.

Ранее представители Красного Полумесяца в Палестине заявили, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили их штаб-квартиру в анклаве.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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