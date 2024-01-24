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В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры

ООН: в Сомали за одну неделю выявили более 470 случаев холеры

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Farah Abdi Warsameh/AP

Согласно последнему отчету Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в Сомали за неделю было выявлено более 470 случаев холеры и острой водянистой диареи, девять человек не выжили после заражения.

Эта вспышка является продолжением эпидемии, начавшейся в 2023 году, когда заболевание развилось у более 18 тысяч человек, большинство из которых были детьми младше пяти лет.

Большинство случаев новой вспышки было зарегистрировано в штате Хиршабелле, который недавно пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями.

В первой половине января президент Замбии призвал горожан уходить в деревни из-за холеры. Вспышка холеры в африканской стране началась в октябре прошло года, выявлено более 7500 случаев заболевания. Ожидается, что в январе в Замбию доставят 1 млн доз вакцины от холеры, которую предоставят по линии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в ООН начали беспокоиться из-за холеры в Судане.

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