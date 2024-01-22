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Башкирскую деревню отрезало от цивилизации из-за метели, жители начали голодать

UTV: в Башкирии жители отрезанной от цивилизации метелью деревни начали голодать

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Depositphotos

В Башкирии жители деревни, которую отрезало от цивилизации из-за метели, начали голодать. Об этом сообщает телеканал UTV.

По информации телеканала, деревня Турново Караидельского района оказалась в изоляции из-за метели, которой замело дороги к населенному пункту. При этом там нет ни магазинов, ни фельдшерского пункта. По словам родственницы одной из жительниц, в деревню невозможно проехать уже почти десять дней.

«У людей нет уже продуктов, есть нечего. Запас лекарств тоже на исходе», — рассказала женщина, передает UTV.

В администрации района отметили, что для восстановления транспортной доступности к деревне делается все возможное, передает телеканал. Власти попросили набраться терпения и пообещали обеспечить проезд к Турново в течение двух дней.

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