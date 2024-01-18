В Новосибирске из-за коммунальной аварии автомобиль провалился в кипяток

В Новосибирске из-за коммунальной аварии машина оказалась в горячей воде. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54.

Инцидент произошел на Волховской улице. По данным источника, ехавшая около дома №39 машина угодила в яму с кипятком. О том, пострадал ли водитель, не сообщается.

Владелец автомобиля, который стоял рядом с пострадавшим, хотел отогнать средство передвижения, но получил серьезные травмы. Как сообщает НГС, мужчина провалился в лужу и обварил ноги. По словам очевидцев, кожа быстро слезла с ног. Россиянина оперативно госпитализировали, о его состоянии не сообщается.

Ранее в Нижнем Новгороде более 10 человек госпитализировали с ожогами после коммунальной аварии.