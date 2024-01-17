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В Львовской областной администрации прошли обыски

СБУ провела обыски во Львовской областной администрации

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски во Львовской областной администрации. Об этом говорится в сообщении администрации.

«15 января в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации работники управления СБУ по Львовской области проводили следственные действия», — указано в нем.

Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного дела «по факту возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты».

11 января сообщалось, что имущество бизнесмена Игоря Гринкевича, который, по данным СМИ, был одним из крупнейших поставщиков Минобороны Украины, арестовано в рамках дела о хищениях.

До этого стало известно, что руководителя аппарата Киевской городской военной администрации (КГВА) подозревают в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Чиновника отстранили от должности до 1 февраля 2024. По версии следствия, сотрудник КГВА подписал трем депутатам и одному их помощнику поддельные командировки.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски в Почаевской лавре Украинской православной церкви (УПЦ).

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