Под Волгоградом в детском саду мальчик упал со шкафа и лишился фаланги пальца

В Волгоградской области области четырехлетний ребенок травмировался в детском саду. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Новоаннинском районе. По версии правоохранителей, вместе с братом мальчик находился в одном из детских садов. Дети залезли на шкаф, после чего предмет упал. В этот момент воспитателя рядом не было.

Ребенок получил травму правой кисти. Его оперативно доставили в больницу, где медики ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в детском саду на Чукотке двое детей получили ожоги роговицы от кварцевой лампы.