Прошлый год в Бразилии стал самым жарким с 1961 года

В Бразилии средняя температура в 2023 году превысила средние значения на 0,69 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем со времен измерений с 1961 года. Об этом сообщает ТАСС.

«2023 год стал самым жарким за всю историю регулярных климатических исследований в Бразилии, ведущихся с 1961 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что страна в 2023 году пережила девять волн очень жаркой погоды.

Ранее главный климатолог NASA Гэвин Шмидт рассказал, что минувший 2023 год оказался самым жарким в истории наблюдений. Аномально высокие температуры во всем мире намекают на существование неких новых процессов, которые пока не открыты, но уже происходят.

Специалист отметил, что 2023 год не просто установил новые температурные максимумы, а побил предыдущие рекордные показатели с небывалым отрывом. Отчасти это обусловлено влиянием явления Эль-Ниньо, при котором центральная часть Тихого океана становится теплее. Свой вклад внесли и антропогенные выбросы парниковых газов. Однако ученые пока не могут понять, почему температуры пошли вверх резко, а не плавно.

По словам Гэвина Шмидта, картина выглядит так, словно в ней есть некий скрытый фактор, который еще не удалось объяснить.

Ранее климатологи признали 2023 год самым жарким в истории цивилизации.