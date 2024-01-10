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Умер экс-председатель Конституционного суда России

Умер экс-председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай

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Валерий Левитин/РИА Новости

Бывший председатель Конституционного суда Российской Федерации Марат Баглай умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте КС РФ.

В публикации отмечается, что Баглай скончался 10 января после продолжительной болезни.

«Уход Марата Викторовича – утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель. Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними», — говорится в публикации.

Баглай окончил юридический факультет Ростовского государственного университета в 1954 году.

С 1997 по 2003 год был председателем Конституционного суда Российской Федерации, являлся доктором юридических наук, членом-корреспондентом Российской академии наук.

7 мая 2000 года проводил присягу первой инаугурации Владимира Путина в качестве второго президента Российской Федерации.

Ранее скончался бывший вице-губернатор Петербурга.

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