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Отряд спецназа «Гром» окончательно стал частью Росгвардии

Отряд спецназа «Гром» в полном составе перешел из МВД в Росгвардию

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Павел Бедняков/РИА Новости

Подразделения специального назначения «Гром» в полном составе перешли в Росгвардию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нацгвардии.

«<...> Проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения «Гром», подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне», — говорится в сообщении силового ведомства.

Отряд спецназначения «Гром» был создан в 2003 году и сначала был частью службы по контролю за оборотом наркотиков, а затем стал спецподразделением МВД. В задачи бойцов входит силовая поддержка следственных и оперативных мероприятий.

О том, что бойцы «Грома» перейдут в Росгвардию, летом 2023 года сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, соответствующее решение принял президент России Владимир Путин, и оно «подчеркивает ключевую роль Росгвардии в защите внутренней безопасности страны».

Ранее Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве.

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