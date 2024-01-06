Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс будет индустриальным центром России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться», — сообщил Пушилин.

В начале декабря глава Министерства строительства России Ирек Файзуллин заявил, что Донбасс и Запорожье соединят новой железной дорогой. Село Андровка расположено рядом с городом Бердянск Запорожской области. Строительство новых железных дорог предусмотрено мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР. Файзуллин добавил, что в 2023 году в обоих регионах были проложены 140 километров путей.

До этого на выставке «Россия» открылись экспозиции о достижениях транспорта и ЖКХ. Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса — реалистичная масштабная модель Крымского моста.

Ранее Денис Пушилин поздравил работников культуры Донбасса с присвоением почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» и высокими государственными наградами.