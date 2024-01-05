На мебельном складе в Сочи ликвидировали открытое горение

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на мебельном складе в городе Сочи. О ситуации в населенном пункте сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В Сочи пожарные <...> ликвидировали открытое горение на мебельном складе», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, отрытое горение ликвидировали в 14:48 (совпадает с мск). При этом, согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время на месте инцидента продолжают работать 63 сотрудника экстренных служб. Кроме того, в процессе ликвидации последствий возгорания задействованы 22 единицы специальной техники.

Днем 5 января МЧС РФ сообщило о пожаре на складе, расположенном на улице Тимирязева в городе Сочи. В заявлении ведомства подчеркивалось, что пламя охватило бокс площадью 1,5 тыс. квадратных метров и распространилось на площади 560 квадратных метров.

Накануне один из жителей города Владивостока неудачно запустил петарду на улице Надибаидзе, в результате чего она пробила дыру в окне стоявшего рядом жилого дома и залетела в квартиру. От искр пиротехнического изделия загорелись висевшие на окне шторы, однако собственники квартиры вовремя среагировали и быстро потушили огонь.

Ранее в Дагестане загорелся спортивный зал.