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Путин заявил, что в уходящем году было многое сделано

Путин в новогоднем поздравлении заявил, что в 2023 году было многое сделано

Президент Российской Федерации Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что РФ твердо отстаивала свои интересы в уходящем году. Речь российского лидера транслировалась на телеканале «Россия-24».

«Мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — сказал Путин.

Также Путин в новогоднем обращении назвал главные черты российского народа.

Кроме того, Путин заявил в поздравлении, что россияне едины в помыслах, труде и в бою.

Президент говорил, что в мире не существует силы, способной разобщить граждан России, а также назвал участников СВО героями.

Ранее стала известна продолжительность новогоднего обращения Путина.

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