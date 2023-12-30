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В МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях

МИД РФ: организаторы и исполнители атаки на Белгород понесут наказание

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МЧС России/Reuters

Все организаторы и исполнители атаки на Белгород понесут неотвратимое наказание. Так заявили в Telegram-канале МИД России.

В ведомстве добавили, что власти Украины показали «свое бесчеловечное нацистское нутро». Обстрел назвали циничным и кровавым преступлением.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород ракетами 30 декабря. Пострадали несколько десятков жителей, включая детей. В украинских спецслужбах признали, что так мстят за вчерашний массированный обстрел Украины. Путин отправил в Белгород бригаду врачей из Москвы, Собянин пообещал помочь восстановить город.

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. В бригаде врачи из Москвы, которых выделил мэр Сергей Собянин. Он пообещал при необходимости помочь восстановить город.

Ранее в ФСБ заявили об обкатке террористов на Украине.

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Обстрел Белгорода
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