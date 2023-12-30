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Гладков рассказал о повреждениях в Белгороде после обстрела ВСУ

Гладков: в результате обстрела Белгорода было повреждено более 100 автомобилей

В результате обстрела Белгорода было повреждено более 100 автомобилей, а также большое количество коммерческих объектов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается», — написал Гладков.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Украину к террористическим действиям.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что обстрел центра Белгорода является терактом, который не останется безнаказанным.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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