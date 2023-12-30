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Старовойт выразил соболезнования Гладкову из-за атаки ВСУ

Старовойт выразил соболезнования Гладкову в связи с атакой ВСУ Белгорода

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе переговоров со своим коллегой из Белгородской области Вячеславом Гладковым выразил ему и жителям региона соболезнования в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Белгород. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Предложил Вячеславу Владимировичу оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами. Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь», — сообщил Старовойт.

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода пострадало здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). 30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе запустили сирену ракетной опасности и призвали всех жителей спуститься в укрытие. В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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