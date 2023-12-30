Американцы оценили 2023 год для США

По данным опроса, проведенного компаниями Beacon Research и Shaw & Company Research для телеканала Fox News, стало известно, что две трети американцев сочли уходящий 2023 год плохим для США.

В публикации отмечается, что 66% респондентов оценивают 2023 год как плохо для Соединенных Штатов. По сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного в конце 2022 года, этот показатель упал на 1%. Около 24% американцев считают, что 2023 год был хорошим.

Порядка 53% опрошенных считают, что уходящий год был плохим для них и их семей. Позитивным 2023 год оценили 39% американцев.

До этого стало известно, что в Соединенных Штатах выросло число граждан, разочарованных в политической системе из-за сомнений в честности праймериз, способе избрания президента и отстаивания партиями интересов американцев.

Треть республиканцев и порядка 45% независимых избирателей считают, что Республиканская партия двигается в неверном направлении. Такую же точку зрения о Демпартии высказали порядка четверти демократов и 41% независимых избирателей США.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.