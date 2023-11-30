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Стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США

Bloomberg: на Уолл-стрит поддержат любого кандидата, кроме Байдена и Трампа

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John Minchillo/AP

Лидеры финансового рынка США с Уолл-стрит готовы поддержать в качестве претендента на пост главы государства любого кандидата, кроме Джо Байдена и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, лидеры Уолл-стрит хотят видеть менее популярных претендентов на должность главы государства от демократов и республиканцев, чтобы «встряхнуть» предстоящие выборы.

В частности, глава банка JP Morgan Chase Джейми Даймон призвал поддерживать экс-постпреда при ООН Никки Хейли в качестве альтернативы Дональду Трампу, а миллиардер Билл Акман полагает, что Байден должен уступить конгрессмену Дину Филлипсу.

Как следует из текста, усиление других кандидатов на пост президента США вряд ли повлияет на исход процесса выдвижения, однако это демонстрирует недовольство многих избирателей основными претендентами от демократов и республиканцев. В связи с этим, по мнению Bloomberg, встает вопрос, «будут ли американцы голосовать за кандидатов от третьих партий или просто останутся дома в ноябре следующего года».

До этого американский миллиардер Илон Маск Ранее» target=«_blank»>заявил, что не намерен голосовать за действующего президента США на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.

Ранее США предрекли грандиозный скандал на выборах 2024 года.

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