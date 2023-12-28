Россияне назвали традиционную российскую ценность

Почти половина опрошенных россиян назвали крепкую семью традиционной ценностью страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Традиционной российской ценностью 45% россиян назвали крепкую семью, 23% — патриотизм, 17% назвали гуманистические ценности, а 16% выделили национальную культуру и религию.

До этого четверо из десяти опрошенных ВЦИОМ россиян назвали главным источником новостей о РФ телевидение. По данным исследования, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, а 14% — соцсети. При этом 11% респондентов отметили, что в интернете узнают новости непосредственно из мессенджеров. А 8% ответили, что предпочитают узнавать новости через разговоры с людьми. Более четверти (26%) респондентов уверены, что телевидение дает объективную информацию.

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