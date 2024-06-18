Депутат Рады заявил, что Украина нуждается в снижении мобилизационного возраста

Депутат Верховной рады Роман Лозинский заявил, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По мнению Лозинского, снижение планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет было не последним. Депутат считает снижение возраста необходимым несмотря на то, что общество его не поддержит.

«Если мы говорим о том, что все еще продолжаем борьбу за собственное существование, — да, нам нужно уменьшение возраста для участия в боевых действиях», — пояснил Лозинский.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) говорил, что украинский кабинет министров в течение шести месяцев намерен создать в стране единый реестр призывников, военнообязанных и находящихся в запасе граждан. Координировать проект будет министерство внутренних дел Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.