РФ впервые выдала Ирану его граждан для отбывания наказания

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Россия в марте впервые передала Ирану граждан для отбывания наказания в своем государстве. Об этом он сообщил в ходе встречи с генеральным прокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом, передает РИА Новости.

«С удовлетворением отмечу реализацию наших с вами договоренностей по линии передачи из России иранских граждан для дальнейшего отбывания наказания на родине. В марте впервые проведена такая процедура. Несомненно, это результат совместной работы, требующий закрепления по ряду других направлений», — сказал Краснов.

В свою очередь иранский генпрокурор поблагодарил российского коллегу за содействие.

До этого Краснов сообщил, что российские прокуроры вернули в собственность государства более 100 предприятий. Краснов отметил, что показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски, когда прокурорского реагирования требовали факты сращивания бизнеса и власти.

По его словам, с начала 2023 года по искам прокуроров государству возвращено 20 предприятий, которые имеют стратегическое значение. Эти предприятия незаконно выбыли из владения России в пользу иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам РФ. Их активы в совокупности оцениваются более чем в 370 млрд рублей, добавил он.

Ранее бывшие владельцы трех заводов опротестовали передачу объектов промгруппы государству.