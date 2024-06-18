В Казани затопило дороги

В Казани после ливня затопило дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Из-за потопа в городе отменены некоторый рейсы трамваев и троллейбусов. Вода затопила тротуар.

«У вокзала не ходят трамваи № 1 и 2, троллейбусы № 3 и 5. На Галеева — трамваи № 1, 2, 3, 5, 5а и 7», — говорится в сообщении.

Днем 18 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и похолодание.

Днем ранее спасатели предупредили о ливне, грозе и сильном порывистом ветре в Москве 18 июня. Сотрудники ведомства обратились к водителям с просьбой снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегая внезапных маневров. Спасатели также посоветовали избегать парковки под деревьями и шаткими конструкциями.

До этого на Москву обрушился мощный ливень.

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