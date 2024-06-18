США признали, что Россия эффективно применяет истребители на Украине

Российские войска эффективно применяют истребители Су-34, поскольку этим самолеты используются для применения высокоточных планирующих бомб. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«За последний год Су-34 привлек особое внимание благодаря своей эффективности в применении высокоточных планирующих бомб против целей на Украине, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров», - говорится в сообщении издания.

Как напоминает журнал, военнослужащие украинской армии на передовой ранее уже сравнили воздействие российских планирующих бомбовых ударов с «вратами ада», отмечая их «дополнительную разрушительную мощь» вкупе с работой российской артиллерии.

17 июня сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация передала министерству обороны России новую партию бомбардировщиков Су-34.

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

Ранее российские истребители нанесли удар по ВСУ.