«Вытащить было можно»: сестра — о пропаже девушки, которую волной унесло в море в Сочи

В Сочи несколько дней продолжаются поиски 20-летней уроженки города Усмань Липецкой области Дианы, которую унесло волной в море. Как рассказала «Газете.Ru» сестра пропавшей Аника, ЧП произошло рано утром, когда девушка с двумя друзьями решила прогуляться по пляжу. По словам Аники, никто из очевидцев не помог ее сестре, которую волны выносили не берег несколько раз.

«Я сестра Дианы. На море она поехала с другом. В четыре утра они пошли гулять по пляжу: Диана и двое молодых людей — Андрей из города Усмань, они вместе поехали на море, второго мальчика зовут Денис, я не знаю, познакомились они там или были знакомы до. Есть видео, где четко видно, как они стоят по колени в воде. Волна за волной, Диану отшвырнуло на берег два раза, но никто из очевидцев не помог девочке. По словам Андрея, он побежал за спасателями, хотя вытащить на берег ее было можно! Стояли люди и просто смотрели и снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло на берегу, не в глубине», — сказала она.

По мнению Аники, в произошедшем виноваты мужчины, с которыми была Диана. Она уточнила, что девушка была на море впервые и «многого не понимала».

«В воде был Денис. Андрей уехал [из Сочи после случившегося]. Он звонил и сказал, что привезет вещи Дианы и все. Да [парни виноваты]. Они не помогли, когда была возможность! И вообще, в шторм подходить к морю запрещено. Они это знали! Диана впервые на море, ей 20 лет, она многое не понимает. Но Андрею 31-32 года, он должен был понимать всю опасность и не позволить вообще идти туда!» — подчеркнула она.

Аника заявила, что пляж, несмотря на шторм, был открыт. По ее словам, спасатели не сразу начали искать девушку, а в полиции отказались принимать заявление о пропаже Дианы от ее друга .

«Пляж в шторм был открыт. Спасателей и спасательных кругов не было. Спасатели не стали сразу искать. И заявление в полицию от друга не взяли и сказали: «Только родственники». А родственники находятся в Липецкой области. Мы пытаемся дозвониться до органов весь день. Они даже не приняли еще дело. Не звонили в больницы и не рассылали фото о пропаже человека. Очень халатное отношение органов власти», — заключила она.

18 июня Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором 20-летнюю девушку уносит волной на пляже в Сочи. На кадрах молодые люди стоят на берегу около воды, однако в какой-то момент решают пройти чуть дальше. После первой волны им удается остаться на ногах, но следующий удар сбивает их с ног — молодой человек выбирается на берег, а девушку уносит в море. По данным канала, инцидент произошел на пляже «Ривьера» 16 июня, пропавшую ищут уже двое суток.

Ранее женщина в США прогуливалась по пляжу и провалилась в зыбучие пески.