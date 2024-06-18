Инфекционист назвала главную опасность при заражении ботулизмом

Главную опасность при ботулизме, масштабная вспышка которого произошла в нескольких регионах России, представляет паралич мышц, который может вызвать остановку дыхания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

«Главную угрозу при ботулизме представляет паралич мышц, участвующих в процессе дыхания. Все мышцы постепенно слабеют: мышцы лица и головы, мышцы рук и ног, но это постепенно восстановится. А вот паралич дыхательных мышц может привести к смерти, если не будет предоставлена механическая вентиляция», — сообщила врач.

По ее словам, в случае заражения ботулизм начинает проявляться как пищевое отравление: могут возникнуть слабость, головокружение тошнота, диарея, сухость во рту, вздутие живота. Эти симптомы характерны для первых 12-24 часов.

«Далее присоединяется поражение мышц, так как токсин с кровью разносится по организму и достигает нервных окончаний», – добавила инфекционист.

У заболевших может начать развиться нисходящий паралич, который часто приводит к дыхательной недостаточности.

Вспышка ботулизма, начавшаяся в России в середине июня, стала крупнейшей за последние 30 лет. По данным на 18 июля, общее число заболевших приближается к 200, больше всего случаев — в Москве (149). Ботулизм также выявлен у жителей Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани.

По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, большинство заразившихся ботулизмом ели лобио, которое заказывали через службу доставки готовой еды «Кухня на районе». Сам сервис 16 июня прекратил принимать заказы. 18 июня гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин и глава отдела качества сервиса Елена Машкова были задержаны.

Ранее врач назвал самые опасные продукты с точки зрения риска заразиться ботулизмом.