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Звезда «Форсажа» сообщил об онкологическом заболевании

Певцу Дону Омару провели операцию по удалению раковой опухоли

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donomar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец и актер Дон Омар (Уильям Омар Ландрон Ривера — настоящее имя) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему диагностировали рак.

Омар уточнил, что ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли. По словам артиста, хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент исполнитель восстанавливается. Певец поблагодарил поклонников за добрые пожелания и молитвы.

«Сегодня я проснулся благодарным и свободным от рака», — отметил артист.

Дон Омар начал свою музыкальную карьеру в 1996 году. В 2003-м он выпустил свой первый студийный альбом «The Last Don». Артист является лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Латиноамериканская музыка». Он также известен по роли Рико Сантоса в серии фильмов «Форсаж».

В декабре 2023 года издание The Hollywood Reporter сообщило, что экс-ассистентка Вин Дизеля, работавшая с ним на съемках фильма «Форсаж 5», подала на него в суд, утверждая, что актер сексуально домогался ее.

По словам девушки, инцидент произошел в сентябре 2010 года. В исковом заявлении отмечается, что как только люди покинули номер Дизеля, он схватил ассистентку за запястья, начал трогать ее за грудь и целовать, несмотря на просьбы остановиться.

Ранее Шура рассказал о жизни с девушкой легкого поведения.

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