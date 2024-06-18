Правительство Украины утвердило отставку главы агентства восстановления страны

Кабинет министров Украины утвердил отставку Мустафы Найема с поста руководителя госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что также была утверждена отставка первого заместителя руководителя агентства Андрея Ивко и замглавы ведомства Валерии Ивановой. Временно исполняющим руководителя агентства был назначен Роман Комендант.

Правительство также отправило в отставку замминистра экономики Игоря Фоменко.

10 июня глава государственного агентства восстановления и инфраструктуры Украины Мустафа Найем подал в отставку.

Отставку связали со скандалом из-за того, что чиновника не позвали на конференцию по восстановлению Украины в Германии.

До этого на Украине признали, что не успеют восстановить работу всех энергообъектов до зимы.

Перед началом российско-украинского конфликта мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.