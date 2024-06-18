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Россиянин зарезал подростка, приняв его за любовника подруги

В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника подруги

В Улан-Удэ 29-летний мужчина убил подростка, которого принял за любовника своей подруги. Об этом сообщает СУ СК России по республике Бурятия.

Сообщается, что 17 июня возле остановки «Лесобаза» на улице Волочаевской нашли тело 17-летнего подростка с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и туловища. По подозрению в убийстве задержали мужчину, который приехал в город из другого региона. В ходе допроса он дал признательные показания.

По версии следствия, в ночь на 17 июня мужчина приехал к своей знакомой, но та не пустила его в дом. Тогда он заночевал во дворе, а утром увидел поблизости юношу, которого принял за любовника подруги и погнался за ним. Несовершеннолетний проживал по соседству и направлялся на работу.

Агрессор гнался за юношей вдоль автодороги. Уходя от погони, подросток пытался оставить проезжавшие мимо машины, но никто не остановился. В результате мужчина догнал его и зарезал, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее расчленивший 16-летнюю любовницу ветеран СВО захотел посадить соседа на 7 лет за избиение.

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